Ölümlerden ders çıkaran yok!

Yükseköğretimde 2024-2025 öğretim yılına, öğrencilerin barınma sorunu başta olmak üzere birçok problemle girilirken iktidar, geçen yıl Aydın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesinden ders çıkarmadı. Özel yurtların asansör, gaz tesisatı gibi öğrencilerin güvenliği açısından kritik olan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yapılan değişiklikle 2026’ya ertelendi. Okul servislerinin güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan düzenlemedeki ertelemenin ardından yükseköğrenim yurtlarına yönelik yönetmelikte yapılan değişiklik, “Öğrencilerin güvenliği hiçe sayılıyor” yorumlarına neden oldu.

Zeren Ertaş

KRİTİK KONTROLLER

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yatay geçiş yapan, yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin, yurtta kalmadıkları süre boyunca ödeme yapmamalarına olanak sağlayan yönetmeliğin uygulanması ise 2026 yılının ikinci yarısına ötelendi. Özel öğrenci yurtlarının güvenli hale getirilmesi açısından kritik önemi bulunan yönetmeliğin uygulanmasının ertelenmesi tepki çekti.

Ağustos 2024’te yürürlüğe girmesi gerekirken uygulanması Ağustos 2026’ya ertelenen yönetmelik, yurt yönetimlerine belirli şartlar koşuyor. Bu kapsamda, kurum binalarının her yıl 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında kapsamlı kontrolden geçirilmesi öngörülüyor. Yurtların yangın ve elektrik tesisatları ile asansör, ısınma sistemi, su ve gaz tesisatı güvenliği konularında mühendis odaları veya ilgili mevzuatına göre alanında yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşlara kontrol ettirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yurt yönetimlerinin Ağustos 2026’ya kadar uymak zorunda olmadığı yönetmelik, binaların deprem ve yangınlara karşı dayanıklılığının da belgelenmesini istiyor. Yönetmelikte, şu ifadeler kullanılıyor: “Kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sürecinde inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni aranmadan, binanın yangına karşı güvenlik önlemlerinin alındığına dair düzenlenen rapor ile binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ve teknik raporu düzenleyen serbest inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile işyeri tescil belgesi istenerek işlem yapılır.”