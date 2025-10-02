Ölümlerin kapsamlı soruşturulması şart

Kadın katliamları ve erkek şiddetinin ardı arkası kesilmezken şüpheli kadın ölümlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Kim tarafından ve nasıl öldürüldüğü belli olmayan kadınların cansız bedenleri, bazen göl kenarında bazen de bir evin bahçesinde bulunuyor. Bazı kadınlar ise “yüksekten düşerek” hayatını kaybediyor. Son olarak 48 saat içinde 4 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

BU ARTIŞ TESADÜF DEĞİL

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında 203 kadın şüpheli olarak hayatını kaybetti. Bu veri, her 4 günde en az 1 kadının yaşamını yitirmiş halde bulunduğunu gösterdi.

İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının alındığı 2021 yılından itibaren geçen süreçte ise 817 kadın şüpheli olarak öldü.

Kadın örgütleri giderek artan şüpheli ölümlerin etkin soruşturulması yönünde yetkililere çağrı yaptı. KCDP temsilcilerinden Vahide Şevval Argunşah, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu artış tesadüf değildir, doğrudan kadınların kazanılmış haklarına dönük saldırılarla ilgilidir, kadınların yaşam hakkını korumayan politikaların bütünüdür. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldıktan sonra şüpheli kadın ölümleri belirgin biçimde arttı: 2021’de 217 kadın şüpheli şekilde ölürken 2025 yılının ilk 8 ayında ise 203 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2025 yılı bitmeden, şüpheli kadın ölümlerinde 2021’i aşmak üzereyiz; bu durum şiddetin boyutunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Devletin 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan etmesi, kadınları birey değil yalnızca aile içinde tanımlayan politikaların açık göstergesidir. Kadınların yaşam hakkı bu anlayışla ikincilleştirilmiş, şüpheli ölümler görünmez kılınmıştır. Bugün kadınların ölümü çoğunlukla ‘şüpheli’ olarak kaydediliyor ve etkin soruşturmalar yürütülmüyor. Biz kadınların yaşam hakkı için mücadelemizi sürdürüyor, her şüpheli ölümü sonuna kadar takip ediyoruz.”