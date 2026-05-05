Ölümlü kaza davasında tepki çeken karar: Bilirkişi “tam kusurlu” dedi, mahkeme yeniden tahliye etti

Kadıköy'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Berkay Şengel'in (26) ölümüne ilişkin açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü. Hakkında 5 suç kaydı bulunan sanık Azad Baran Hışım kaza sonrası tutuklanmasının ardından ilk celsede tahliye edilip itiraz üzerine yeniden tutuklanmıştı. Mahkeme, 3'üncü duruşmada sanığın tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Duruşma 9 Temmuz'a ertelendi.

Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat saat 20.30 sıralarında yürüyüş yapan yazılım mühendisi Berkay Şengel, yolun karşısına geçmek istediği sırada Azad Baran Hışım (23) yönetimindeki 10 ALK 654 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Şengel, kurtarılamadı. Hışım ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın yaya geçidinden geçmekte olan Şengel'e çarptığı ve olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Kaza tespit tutanağı ile 6 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre sanığın kazada tamamen kusurlu, maktulün ise kusursuz olduğu tespit edildi.

Sanığın, maktulün bir anda önüne çıktığını, bu nedenle göremediğini ve frene basamadığını, panikleyerek olay yerinden kaçtığını, daha sonra polis merkezine giderek kazayı kendisinin yaptığını söylediğini ancak suçlamayı kabul etmediği ifadeleri yer aldı.

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Azad Baran Hışım tahliye edildi. Yapılan itiraz üzerine Hışım daha sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Azad Baran Hışım, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Azad Baran Hışım, bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın olay tarihinde yönetimindeki araçla Bağdat Caddesi'nde seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olduğunu belirtti.

Mütalaada, sanığın kazadan sonra olay yerini terk ettiği, yaptığının bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu oluşturduğu, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrandığı ve alınan bilirkişi raporuna göre kusurlu olduğu kaydedildi.

Savcı, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi olması, kaçacağına dair delil bulunmaması ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca ATK İhtisas Dairesi'nden raporun gönderilmesini, raporun duruşma gününe kadar tamamlanmaması halinde ön rapor düzenlenmesini, Göztepe Parkı çevresindeki MOBESE kayıtlarının istenmesini ve sanığın ehliyetine ilişkin bilgilerin gönderilmesini kararlaştırdı.

Duruşma 9 Temmuz tarihine ertelendi.