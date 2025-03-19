'Ölümlü kaza' soruşturmasında muhtar görevden uzaklaştırıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-BURDUR'un Gölhisar ilçesinde Karapınar köyünün muhtarı Sinan Özmen, motosikletle kaza yaptığı ihbarında bulunulan ancak traktörden düştüğü iddia edilen Bahri Sirel'in (29) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Gölhisar ilçesi Evciler köyü Arpa Deresi mevkisinde, 3 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında motosiklet kazası ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekibi, yaralı Bahri Sirel'i Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sirel burada yaşamını yitirdi. Sirel'in cenazesi, 1 gün sonra Karapınar köyünde toprağa verildi. Sirel'in yakınları, motosiklette kazaya dair belirti olmaması üzerine şüphelenerek jandarmaya şikayette bulundu.

'TRAKTÖRDEN DÜŞTÜ' İDDİASI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; bağ evinin yıkım işinde ev sahibi Hüseyin Özmen ve R.K. ile çalışan Bahri Sirel'in, yıkıntıların boşaltılmasının ardından traktörden düşme sonucu öldüğü iddia edildi. Traktörü kullanan Hüseyin Özmen'in, Karapınar köyü muhtarı olan kardeşi Sinan Özmen ve R.K. ile Sirel'in bağ evindeki motosikletini olay yerine getirerek kaza ihbarında bulunduğu öne sürüldü.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma, Hüseyin Özmen, eşi F.Ö. ile muhtar Sinan Özmen ve R.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Özmen tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Karapınar köyü muhtarı Sinan Özmen'in geçici süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Bakanlık emriyle muhtarlık görevine vekaleten 1'inci aza Emrah Kara görevlendirildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI