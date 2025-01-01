Ölümlü kazalar TCDD’ye ders olmadı: İş yükü trenleri raydan çıkardı

TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde yaşananlar, ‘‘Bu kadarı da olmaz’’ dedirtti. Şirkete yönelik denetimler, ölümlere ve yaralanmalara yol açan kazalardan ders alınmadığını ortaya koydu. TCDD Taşımacılık bünyesinde istihdam edilen makinist ünvanlı personelin bir kısmının geri hizmetlerde çalıştırıldığı öğrenildi.

TCDD Taşımacılık’a ait mali ve idari belgeler mercek altına alındı. Sayıştay denetçilerince gerçekleştirilen incelemeler, bir skandalı açığa çıkardı.

MAKİNİSTE FARKLI GÖREV

Edinilen bilgiye göre, TCDD Taşımacılık Yönetim Kurulu 29 Mart 2019 tarihinde karar alarak, “Personelin görev, yetki ve sorumluluk dağılımlarının yönetim, adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak yapılması sağlanacaktır” dedi. Hüküm altına alınan karara uyulmadığı belirlendi. Yapılan incelemede, ortalama 250 makinistin lokomotif üzerinde görev yapmadığı anlaşıldı. TCDD Taşımacılık bünyesindeki makinist sayısının 3 bin 544 olduğu, geri hizmetlerde çalıştırılan makinistlerin toplam makinist sayısının yüzde 7’sini oluşturduğu bildirildi.

Şirketin, “Bir lokomotifi kullanabilecek yeterliliğe sahip makinisti” yetiştirebilmek için en iki seneye ihtiyaç duyduğunu belirten Sayıştay denetçisi, “Şirketin bunca zaman ve kaynak harcayarak yetiştirmiş olduğu makinistlerin bir kısmını geri hizmetlerde çalıştırıyor olması iş yükü dağılımında adaletin sağlanamamasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

İŞ YÜKÜ KAZALARI

Makinistlerin lokomotif üzerinde geçirdikleri sürenin artmasının şirkete yansıması da değerlendirildi. Bu kapsamda 2022 yılının tamamı ile 2023 yılının ocak-eylül dönemi verileri dikkate alınarak makinist ünvanlı personelden kaynaklanan kazalar incelendi. 2022 yılında kök nedeni personel kaynaklı olan 37 kaza olduğu, bu kazalardan dokuz tanesinde ise makinist çalışma sürelerinin 11 saat ve üzerinde olduğu kaydedildi.

SAYIŞTAY YİNE UYARDI

2023 yılının ocak-eylül döneminde ise kök nedeni personel kaynaklı olan 13 kaza olduğu, bu kazalardan bir tanesinde ise makinist çalışma süresinin 11 saat ve üzerinde olduğu ifade edildi. Sayıştay TCDD Taşımacılık’ı, “Şirket, zaman ve kaynak harcanarak yetiştirilmiş olan personelin hangi pozisyon için istihdam edildiyse o pozisyonda çalıştırılmasını, iç işleyişe yönelik çıkarılmış düzenleyici kurallara uyarak iş yükü dağılımında adaleti gözeterek olası risklerin en aza indirilmesini sağlamalıdır” ifadeleriyle uyardı.