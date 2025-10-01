Ölümlü trafik kazasına karışmıştı: Eski AKP'li vekile verilen hapis cezası ertelendi

Eski AKP Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun 2017 yılında çarptığı motosikletli Cihad Kadro'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Türkoğlu 1 yıl 10 ay ceza aldı. Mahkeme, verilen hapis cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, AKP’nin eski Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, 2017 yılında Dörtyol’da yol kenarında motosikletiyle ilerleyen Suriyeli Cihad Kadro’ya arkadan çarptı. 42 yaşındaki Kadro kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili raporlarda Türkoğlu’nun hız sınırını aştığı, güvenli takip mesafesini ihlal ettiği ve asli kusurlu olduğu belirlendi. Kadro’nun ise herhangi bir kusuru bulunmadı.

Olay sonrası Türkoğlu hakkında milletvekili olduğu için uzun süre işlem yapılamadı. 2023’te milletvekilliği sona erince fezleke savcılığa gönderildi. Türkoğlu ifadesinde kazanın karşı tarafın hatasından kaynaklandığını ileri sürdü.

MAHKEME KARARI

Dörtyol 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Türkoğlu’na “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza, iyi hal indirimiyle 1 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Öte yandan Hacı Bayram Türkoğlu, daha önce de oğlunun 2012 yılında Dörtyol Emniyet Müdürlüğü’nde polisleri tehdit ettiği olayla gündeme gelmişti.