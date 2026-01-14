Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün Kars il genelinde; Erzurum ve Yozgat'ın ise bazı ilçelerinde ara verildi.

Elazığ merkez ilçede ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

KARS

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son tahminlere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle il genelindeki rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç olmak üzere 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba (bugün) Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiğini belirterek, il merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerinde eğitim ve öğretime verilen aranın bugün için uzatıldığını duyurdu.

Öte yandan Elazığ Merkez ilçede de taşımalı eğitime bugün ara verildiği, ilçelerdeki durumun ise kaymakamlıklarca değerlendirileceği kaydedildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Hıffızsaha Kurulu kararınca ilçe geneli ve köylerimizde 14 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer ilçe merkezi ve köy okullarımızda eğitm öğretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtilerek, "Bu durum ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden köylerimizden yapılan taşımalı eğitime 14 Ocak Çarşamba bir gün ara verilmesine kaymakamlığımızca karar verilmiştir. Bunun dışında ilçemiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köylerde ve taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

KASTAMONU

Kastamonu'nun Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce alınan kararla Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bugün ara verilmişti.