Olumsuz hava şartları hava ulaşımını da etkiledi

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

Ajans Haberleri 02.11.2023 22:52 Giriş: 02.11.2023 22:52

Güncelleme: 02.11.2023 22:52 Kaynak: DHA

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Meteorolojinin kuvvetli sağanak ve gök gürültü sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul Havalimanı çevresinde etkili olan CB bulutları hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı. Bu arada tur atan uçaklarda oluşan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.