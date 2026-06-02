"Ölümsüzlüğünün 63. yılında Nâzım Hikmet her an yanımızda"

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Türk edebiyatının ve dünya şiirinin en önemli isimlerinden Nâzım Hikmet'in yaşama vedasının 63. yıl dönümü için mesaj yayımladı.

Nâzım Hikmet’in 3 Haziran 1963’te hayatını kaybetmesinin ardından her yıl anılan büyük şair için yayımlanan mesajda, "Nâzım Hikmet, yaşadığı yüzyılın dünya çapında birkaç büyük şairinden biri olmasının yanında yaşamı ve yapıtlarıyla her dönemde ilerici mücadelenin, aydınlık yarınların, geleceğin özgür ve mutlu dünyasının simgelerinden biri oldu" denildi.

"Onu andığımızda yalnızca bir şairi değil, insanlığın gelecek güzel günlerine olan özlemi de dile getiriyor, buna inancımızı dile getiriyoruz" denilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Nâzım Hikmet, yalanlarla, göz boyamalarla dolu dünyada, sahiciliğin, insani değerlerin savunulması ve yaşanmasının örneğiydi. Onun hayatına bakan, şiirlerini okuyan insanlar, yalın, yalansız bir hayatla ve şiir dünyasıyla karşılaşıyorlar. Bu yalansız hayat ve şiir dünyası, bütün insanlık için çekici kılıyor Nâzım Hikmet’i.

Baskılar, çevre, içinde yaşadığı koşullar onun kişiliğini ve düşüncelerini değiştirmiyor. Her koşulda düşüncelerini açıkça, çekincesizce söylüyor. Düşünceleri hep insandan ve insani olandan yana. İnsanlık, savaşsız ve sömürüsüz bir dünyada yaşasın; geçim derdi, eğitim, sağlık sorunları olmasın, özgürce yaşasınlar, düşünsünler, yaratsınlar istiyor. Nâzım Hikmet’in şiirlerinde herkesin hayatına ilişkin paylaşacağı, keşfedeceği bir yan vardır. Onun yarattığı bu insani bağlar, onu bütün insanlığın ortak kültürel değeri kılıyor. Bu yüzden onu her andığımızda insanlığın ve yeryüzünün aydınlık geleceğine olan inancımızı yinelemiş oluyoruz."