Ölümü araştırılsın!

Etki Can BOLATCAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki İlayda Zorlu, Hatay Kırıkhan’daki aile evinde babasına ait silahtan çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Zorlu’nun ölümünden bir süre önce ailesinin polis tarafından aranarak genç kadının eylemlere katıldığı yönünde provoke edildiği, bu müdahalenin ardından aile içinde baskı ve tehditlerin arttığı ifade edildi. Zorlu’nun ölümünden saatler önce ise arkadaşlarına kendisini güvende hissetmediğini, babasının şiddetinden korktuğunu ve evden ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.

Öğrenci Kolektifleri, Zorlu’nun ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayın “intihar” olarak yansıtılmasına itiraz edilirken sürecin tüm yönleriyle araştırılması talep edildi.

Öğrenci Kolektifleri açıklamada, “Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi sıra arkadaşımız İlayda Zorlu intihar etmedi, devlet eliyle katledildi. Dün arkadaşımız İlayda Zorlu aile evinde katledildi. Üzgünüz, öfkeliyiz. Arkadaşımızın hayattan koparılması yerel basına intihar olarak geçti. Ancak arkasında bambaşka bir gerçek var” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Arkadaşımızın ailesi polis tarafından 'Kızınız eylemlere, 8 Mart yürüyüşüne katılıyor' denilerek provoke edilmiş, arkadaşımız aile içinde tehditlerine maruz kalmış ve bu sürecin sonunda hayattan koparılmıştır" denildi.

ŞÜPHELER GİDERİLSİN

Üniversite öğrencileri, başta İlayda Zorlu’nun üniversite okuduğu Trabzon olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir ve pek çok şehirde için sokağa çıktı. Polisin üniversitelerde sürdürülen meşru hak mücadelelerinin kriminalize etme çabasına son vermesi talep edildi.

BirGün’e konuşan Zorlu'nun üniversite arkadaşları, "Arkadaşımızın ailesi 8 Mart'a katıldığı için polis tarafından arandı, kadınların hakkını savunduğu için terör iması yapıldı. Ailesinden şiddet görmekten çekiniyordu" dedi. Arkadaşları, "8 Mart yürüyüşüne katıldığı için yaşatılan bu korkunç durumu kabul etmiyoruz. İlayda kadınlar bu baskılara maruz kalmasın, öldürülmesin diye mücadele veriyordu" ifadelerini kullandı. Öğrenciler, genç kadının ölümüne ilişkin tüm şüpheler giderilene kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

POLİSTEN MÜDAHALE

İlayda Zorlu için Ankara’da gençlik örgütleri bir araya geldi. Yüksel Caddesi’nde yapılmak istenen basın açıklamasına polis biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Gençlik örgütleri adına yapılan açıklamada, İlayda Zorlu’nun üniversite gençliğinin yürüttüğü mücadelelerin aktif bir parçası olduğu belirtilerek “İlayda, üniversite yoksulluğuna karşı bizimle mücadele eden, 8 Mart’ta kadın hakları için sokağa çıkan ve demokratik üniversite talebini yükselten bir arkadaşımızdı” denilen açıklamada, Zorlu’nun bu nedenle hedef haline getirildiği ifade edildi.

İstanbul’da ise Kadıköy’de Süreyya operası önünde bir araya gelen öğrenciler, olağanüstü güvenlik önlemlerine tepki gösterek "Çocuklar ölürken polis neredeydi?" diye sordu. Süreyya Operası önünde toplanan öğrenciler polis tarafından ablukaya alınırken alana çok sayıda gözaltı aracı olarak bilinen polis otolarının getirildiği görüldü. Kadıköy Rıhtımı’na yürümek için bir araya gelen öğrencilerin, Süreyya Operası önünde polis ablukasında bekleyişleri sürerken Halkevleri Genel Başkanı Evrim Çakır’ında aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.