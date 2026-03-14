"Ölümü intihar değil cinayet" demişti: Ayşegül Eraslan'ın arkadaşı gözaltına alındı

“İşte Benim Stilim” adlı televizyon programıyla tanınan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin tartışmalar sürüyor. Dün gece sosyal medya hesabından paylaşılan bir notun ardından yaşamını yitirdiği belirtilen Eraslan’ın arkadaşı Semih Palancı, yaptığı açıklamalar nedeniyle, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Palancı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Eraslan’ın ölümünün intihar değil cinayet olduğunu öne sürmüş ve intihar notundaki el yazısının Eraslan’a ait olmadığını iddia etmişti.

Palancı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Gece yapmış olduğu paylaşımdaki kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Bunun doğrultusunda polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda şu çıktı: Bilekleri kesilerek boğazı sıkılarak asılmış. Böyle gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık."

"Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz, Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkacak ve sorumlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir. Ayşegül için tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Fail ya da failler en kısa sürede bulunmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdır."

AYŞEGÜL ERASLAN’IN ÖLÜMÜ

Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan (27), İstanbul Kağıthane’de yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Eraslan’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Eraslan’ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından veda niteliğinde olduğu değerlendirilen bazı notlar paylaştığı ortaya çıkmıştı. İlk değerlendirmelerde olayın intihar şüphesiyle ele alındığı belirtilirken, Eraslan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından Eraslan’ın bazı yakınları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ölümün cinayet olabileceğini öne sürmüş ve soruşturmanın bu ihtimal üzerinden de yürütülmesi gerektiğini savunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.