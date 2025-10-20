Ölümü örtbas eden herkes suçun ortağıdır

Haber Merkezi

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için adalet çağrıları devam ediyor. Van'da taksiciler dün Rojin için oluşturdukları araç konvoyuyla korna çalarak adalet talebinde bulundu. İpekyolu üzerinde bir araya gelen yüzlerce taksici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne kadar konvoy yapmak istedi. Ancak taksicilere güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Grup, burada kısa bir açıklama yaptıktan sonra korna sesleri eşliğinde dağıldı. Taksici Alim Dursun “Biz Van Taksiciler Grubu olarak diyoruz ki: Rojin’in ölümünü örtbas eden, delilleri gizleyen, adaleti yok sayan herkes bu suçun ortağıdır. Rojin için, adalet için susmayacağız" diye konuştu.

"Rojin’in telefonunu bulan arkadaşın görüntüsü varken neden telefonu oraya bırakanın görüntüsü yok?" diye soran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri de olay aydınlatılana dek mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Diyarbakır’da da motosiklet grubu önceki gece şehir turu gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Rojin Kabaiş’in annesi Aygül Kabaiş, “Kızımın katilleri bir an önce bulunsun, ya müebbet versinler ya da idam etsinler” diye konuştu. İnsan Hakları Derneği de Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmadaki eksikliklere ve adli tıp raporlarındaki sorunlara dikkat çekerek, 20 Ekim'de yapacağı basın açıklamasına çağrı yaptı.