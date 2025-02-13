Ölümün aydınlatılması için çalışma yapılmadı

Haber Merkezi

Batman’da Hasankeyf Baraj Gölü kenarında geçen sene 12 Şubat’ta bulunan 26 yaşındaki Rojwelat Kızmaz’ın şüpheli ölümü hâlâ aydınlatılmadı. Rojwelat Kızmaz’ın ölüm yıldönümünde, ailesi tarafından dün Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan abi Mehmet Kızmaz, Rojwelat Kızmaz’ın MOBESE kayıtlarında görüldüğü, Hasankeyf’e gidişinin ve oradaki hareketlerinin net bir şekilde tespit edilebileceği belirtilmesine rağmen, yetkililer herhangi bir adım atmadığını söyledi.

2-3 saatlik bir çalışmayla bulunabilecek olmasına rağmen kayıp sürecinde yok sayıldığı ifade eden Kızmaz, “Başka Rojwelat’ların ışığı sönmesin diye adalet mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.