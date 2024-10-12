Ölümünün 53’üncü yıldönümünde anılacak

Haber Merkezi

İzmir Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Türkiye’de sosyalist düşüncenin önde gelen isimlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın 53’üncü ölüm yıldönümünde İzmir’de anacak. Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek anma yarın saat 15.00’da başlayacak.

Anmaya ilişkin SODAP tarafından yapılan açıklamada, “Faşizme karşı direniş geleneğimizin önemli isimlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı, 53’üncü ölüm yıldönümünde ‘Faşizme Direniş, Örgütlü Mücadele, Teorik Yaratıcılık: Kıvılcımlı Yolumuzu Aydınlatıyor’ sloganıyla anıyoruz” denildi.

Moderatörlüğünü Gül Ekici’nin yapacağı anmada ise Tayyip Temel, Kenan Kalyon ve Mert Büyükkarabacak konuşmacı olarak katılacak.