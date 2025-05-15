Ölümünün 71'inci yılında Sait Faik’e yeni bir bakış

"O Derin Fısıltı - Sait Faik Üstüne Konuşmalar" adlı eser SRC Kitap etiketiyle okuyucularıyla buluştu. Sait Faik Abasıyanık'ın 71'inci ölüm yıldönümünde yayımlanan kitap Selim İleri, Turgay Kantürk ve Deniz Durukan’ın ortak çalışması.

Yazarlar Selim İleri, Turgay Kantürk ve Deniz Durukan, Sait Faik’in 100’üncü yaşında usta öykücüyü ve yapıtlarını, dönemin politik ve etik değerleri üstüne düşüncelerini paylaştıkları bir dizi konuşma gerçekleştirdi.

Sait Faik’in öykücülüğünden şiirine, yalnızlık ve sınıf meselesinden etik sorunsallara uzanan bu sohbet, hem okur hafızasına hem edebi belleğe katkı sağlıyor.

Selim İleri, söyleşi dizisinde sadece Sait Faik’e duyduğu hayranlığı değil edebiyatla olan varoluşsal bağını da paylaşıyor. Sait Faik’in dünyasında kaybolmuş ama bir o kadar da kendi iç evrenini bulan bir edebiyat yolcusuna dönüşüyor.

Turgay Kantürk ve Deniz Durukan’ın Sait Faik yazısı ve şiiri üzerine görüşleri de çok katmanlı bir düşünme pratiği sunuyor, hem de edebiyatın en özgün seslerinden biri olan Sait Faik’i günümüz okuruna yeniden anımsatmakla kalmayıp, geleceğe taşınmasına aracılık ediyorlar.