Ölünce mi çıkacaklar?

Haber Merkezi

Yüzlerce siyasi tutuklu, yaşadıkları ağır sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor. Ailelerin ortak talebi ise tutukluların son günlerini evlerinde geçirmeleri.

Cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere bin 564 hasta tutsak bulunuyor. Hasta tutsakların tahliyeleri, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) "cezaevinde kalabilir" yönünde verdiği raporlarla engelleniyor. 82 yaşındaki Abdulalim Kaya, 24 yaşındaki Fırat ve 30 yaşındaki Emrah Nebioğlu kardeşler, 55 yaşındaki Mehti Aykaç ile 72 yaşındaki Mehmet Emin Çam da tahliye edilmeyen hasta tutuklulardan.

YÜZDE 93 ENGELLİ

Batman Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutuklu Abdulalim Kaya’nın yüzde 93 engelli raporu bulunuyor. MA’ya konuşan Kaya’nın oğlu Felemez Kaya, babasının ömrünün son günlerini cezaevinde geçirmemesi için duyarlılık çağrısında bulundu.

Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutsak Mehti Aykaç’ın böbrek yetmezliği, işitme kaybı, baş ağrısı ve tansiyon hastalıkları bulunuyor. Eylem Aykaç, babasının durumunun kötüye gittiğini kaydederek, “Babam böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle cezaevi koşullarında zorlanıyor” diye konuştu.