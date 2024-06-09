Ölür mü yiğit olanlar Ertuğrul benzer diriye

Ezgi Can CEYLAN

Türkiye 70’ler devrimci hareketinin önder isimlerinden Ertuğrul Karakaya, ölümünün 47’nci yılında Manisa Salihli’deki mezarı başında anıldı.

Salihli Asri Mezarlığı’ndaki anmada Ertuğrul Karakaya’nın annesi Ayşe Karkaya’nın Avukatı Ömer Kavilli ve Karakaya’nın ODTÜ’den arkadaşları söz aldı.

Avukat Kavilli konuşmasında oğlunu andığı için yargılanan Ayşe Karakaya’nın hukuk mücadelesini anlatarak, Ertuğrul'un aynı zamanda ev arkadaşı olduğunu ve mücadelesinin asla unutulmaycağını vurguladı.

VURULDUĞU YERDE ANMA

ODTÜ Mezunlar Derneği üyeleri de Karakaya’yı vurulduğu yer olan ODTÜ Karakaya Kapısı önünde andı. Anmada söz alan ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki Arslan, "Ertuğrulun katledilişinin 47’nci yılında, arkadaşımızın düştüğü yerdeyiz, bizler değerlerimize her zaman sahip çıkacağız, Ertuğrul gibi yoldaşlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmamaya devam edeceğiz. Ertuğrullar ODTÜ için çok büyük bir değerdi’’ diye konuştu. Ertuğrul’un mücadele arkadaşı SOL Parti MYK Üyesi Mehmet Soğancı, "Onu tanıtmak gerekirse Salihli’nin yoksul bir aile çocuğu, ODTÜ’ye okumak için gelmiş, yetenekli bir arkadaşımızdı. ODTÜ’nün devrimci tarihinde Öğrenci Temsilciliği Konseyi (ÖTK) Yönetim Kurulu Üyesi’ydi. 9 aylık boykot anlamlı bir direnişse onun simgesel isimlerinden biriydi Ertuğrul. O büyük hikâyedeki en büyük isimlerinden biriydi’’ dedi.