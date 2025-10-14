Olympiakos - Anadolu Efes Maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Anadolu Efes THY EuroLeague 4. hafta maçı canlı yayın bilgileri

THY EuroLeague’de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan’ın güçlü ekibi Olympiakos’a konuk olacak. Ligde 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 14. sırada bulunan lacivert-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes Maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar ve Anadolu Efes THY EuroLeague 4. hafta maçı canlı yayın bilgileri!

OLYMPİAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague 4. hafta mücadelesinde Olympiakos - Anadolu Efes maçı, 14 Ekim 2025 Salı günü Yunanistan’ın Pire kentinde yer alan Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.15’te başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES, EUROLEAGUE’DE 52. KEZ OLYMPİAKOS KARŞISINDA

İki takım, Avrupa Ligi tarihinde 52. kez karşı karşıya gelecek. 2001 yılından bu yana süren rekabette Anadolu Efes 26, Olympiakos 25 kez galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki son mücadelede ise Yunan ekibi 92-89’luk skorla galip gelmişti.

Temsilcimiz Anadolu Efes, sezona Maccabi Rapyd galibiyetiyle başlamış ancak Hapoel IBI ve Partizan karşılaşmalarında sahadan mağlup ayrılmıştı. Efes, 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Olympiakos ise 4. basamakta bulunuyor.

ANADOLU EFES AVRUPA’DA 879. MAÇINA ÇIKIYOR

Lacivert-beyazlı ekip, Olympiakos deplasmanında Avrupa kupalarındaki 879. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 878 maçta 495 galibiyet ve 383 mağlubiyet yaşayan Efes, Avrupa basketbolunun en köklü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı EuroLeague’de 631. kez sahne alacak. Organizasyonda 338 galibiyet elde eden temsilcimiz, 292 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.