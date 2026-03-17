Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague 2025/26 sezonunda zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk iki sırasında yer alan iki dev takımın mücadelesi, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 17 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 22:15’te başlayacak.

Mücadele, Yunanistan’daki Peace And Friendship Stadium’da oynanacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU: ZİRVE YARIŞI

Karşılaşma öncesinde EuroLeague puan tablosunda ilk iki sırada yer alan takımlar şu şekilde:

Sıra Takım Galibiyet Mağlubiyet A:Y Yüzde 1 Fenerbahçe 22 8 2471:2366 %73 2 Olympiakos 20 11 2770:2569 %64

Bu tablo, karşılaşmanın zirve yarışında ne kadar kritik olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET GEÇMİŞİ

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanan son maçlar oldukça çekişmeli geçti. İşte son karşılaşmalardan bazıları:

Fenerbahçe 88 - 80 Olympiakos

Olympiakos 77 - 87 Fenerbahçe

Fenerbahçe 82 - 71 Olympiakos

Fenerbahçe 70 - 73 Olympiakos

Olympiakos 87 - 84 Fenerbahçe

Olympiakos 69 - 69 Fenerbahçe

Bu sonuçlar, iki takım arasındaki rekabetin dengeli ve yüksek tempolu geçtiğini gösteriyor.

MAÇ NEDEN KRİTİK?

EuroLeague 25/26 sezonunun 14. haftasında oynanacak bu mücadele, liderlik yarışını doğrudan etkileyebilir. Fenerbahçe Beko zirvedeki yerini korumak isterken, Olympiakos ise aradaki farkı kapatmayı hedefliyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Olympiakos - Fenerbahçe Beko 17 Mart 2026 22:15 Peace And Friendship Stadium S Sport 1

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı, EuroLeague’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. İki güçlü takımın mücadelesi, hem puan tablosu hem de rekabet açısından büyük önem taşıyor. Basketbolseverler için yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi beklenen bu maç, S Sport 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.