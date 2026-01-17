Ombudsmana mülakat isyanı

AKP dönemin en tepki çeken uygulamalarının başında mülakat geliyor. Kamuda işe girmenin yolu mülakattan geçiyor ancak, mülakat sisteminin de torpile kılıf olarak kullandığı biliniyor. Yazılı sınavlardan yüksek not alanlar, mülakattaki sorulara da doğru cevap vermelerine rağmen elendiklerini ifade ediyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinden sonra 2012’de çıkarılan 6328 sayılı Kanun ile kuruldu ve 2013 yılında faaliyetlerine başladı. “Türkiye'nin en önemli hak arama kurumlarından biri olduğu” ifade edilen Kamu Denetçiliği Kurumu’na son iki yılda yapılan başvurulara mülakat isyanı damga vurdu. İmamlardan öğretmenlere, zabıt katiplerinden polis adaylarına kadar farklı kamu kurumlarında mülakata giren birçok kişi haksız olarak elendiklerini ifade etti.

İMAMLAR DA LİYAKAT İSTİYOR

21 Haziran 2024 tarihli başvuruda, “Diyanet Akademisi aday din görevlisi sözlü sınav sonucunda 46 puan verilerek başarısız sayıldım, sınavda hak ettiğimden düşük puan verilerek bana haksızlık yapıldı” dedi. Ancak kurum başvuruyu reddetti. 20 Eylül 2024 tarihli başvuruda ise “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Şube Müdürlüğü sınavı için sözlü sınava alındım. Sözlü mülakat soncunda 58 puan verilerek başarısız sayıldım, tüm sorulara doğru cevap verdiğim kamera kayıtları ile sabittir. Mülakat sınavı objektif kriterlere göre yeniden değerlendirilsin” dedi. Kurum bu başvuruyu da reddettiğini açıkladı.

21 Kasım 2024’te bir öğretmen “Mersin’de gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavında hak ettiğinden düşük puan verildiğini belirtti” ama kurum bu başvuruyu da reddetti. Bir başka öğretmenin 4 Temmuz 2025 tarihli başvurusunda, “Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı mülakat sonuçlarının puanlama kâğıtlarının tarafına verilmesini ve maddi hataların giderilmesini talep etti” ancak bu başvuru da kabul edilmedi.

POLİS ADAYI DA ELENDİ

9 Nisan 2025’te yapılan başvuruda da bir polis adayı “Polis Akademisi Başkanlığı’nca düzenlenen sözlü sınavda hukuka aykırı şekilde başarısız sayıldığını” belirtti. Kurum bu başvuruyu kabul ederek “başvuranın, sözlü sınava tekrar alınması ve bundan sonra düzenlenecek sözlü sınavlar öncesinde adayca verilen cevapların tutanak ile kayıt altına alınması, sesli ve görüntülü kayıt imkanlarından faydalanılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tavsiyede bulunulmasına” karar verdi.

27 Haziran 2025 tarihli bir başvuruda ise “Orman Genel Müdürlüğü’nün geçici işçi sınavına katılıp 83,80 puan alan bir kişi sözlü mülakatta haksızlık yapıldığını” belirtti. Bu başvuruyu da reddeden kurum, “Orman Genel Müdürlüğü’nün bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlarda sesli ve görüntülü kayıt imkânlarından faydalanması yönünde” tavsiyede bulundu.

TÜBİTAK’TA LİYAKAT YOK

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) uzman yardımcısı ilanına başvuran ve mülakatta elenen bir yurttaş da 31 Mayıs 2025 tarihinde kuruma başvurdu. Başvuruda, “Sözlü sınav sonucunda, eğitimim ve liyakat dolayısıyla seçilmeme engel bir durum yokken tarafıma verilen düşük puan nedeniyle başarısız sayıldım” dedi. Kurum başvuruyu kabul edip TÜBİTAK’IN “başvuranı yeniden sözlü sınava alması” için tavsiyede bulundu.

1 Şubat 2025 tarihli başvuru ise Dışişleri Bakanlığı’na yönelik oldu. Başvuruda, “Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Aday Meslek Memurluğu yazılı sınavlarında dereceyle başarılı oldum. Ancak sonrasında düzenlenen mülakat sınavlarında başarısız olduğum belirtilerek atamam yapılmadı” denildi. Kurum, başvuruyu kabul edip mülakatın yenilenmesi için Dışişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunmaya karar verdi.

ZABIT KATİBİ DE BAŞVURDU

Öte yandan Erciyes Üniversitesi’nde bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan bir kişi ile Fatih Belediyesi’nden bir memur, görevde yükselme sınavının mülakatında haksız olarak elendiğini belirterek başvuruda bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan tıbbi sekreterlik mülakatında da bir kişi 0,27 puan farkı ile elendiğini ifade etti. Bir başkası da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün engelli işçi alımı mülakatında elendiğini belirtti.

Trabzon Adliyesi zabıt kâtipliğine başvuran bir kişi ile Göç İdaresi Başkanlığı’nca yapılan il göç uzman yardımcılığı mülakatında elenenler de aynı gerekçelerle kuruma başvuruda bulundu.