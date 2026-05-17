Ömer Bayram'dan Van Dijk açıklaması

Bir dönem Galatasaray S.K. forması giyen Ömer Bayram, yakın arkadaşı Virgil van Dijk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HT Spor’a konuşan Ömer Bayram, Hollandalı yıldızın Galatasaray’a transfer ihtimaliyle ilgili soruya yanıt verdi.

"DOĞRU OLMAZ"

Van Dijk ile sürekli görüştüklerini belirten Bayram, “Biz aramızda zaten konuşuyoruz. Ama şu an benim bir şey söylemem hem Virgil van Dijk hem de Galatasaray için doğru olmaz.” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün artık dünya yıldızlarını transfer edebilecek seviyeye geldiğini söyleyen Bayram, “Galatasaray öyle bir döneme girdi ki alamayacağı oyuncu yoktur. Virgil van Dijk da bunlardan biridir. Gelmesini hem arkadaşı hem de taraftar olarak çok isterim. Onu zaten bu yüzden gaza getirmek istiyorum” dedi.

"AYNI SEMTTE BÜYÜDÜK"

Hollandalı savunmacıyla çocukluk yıllarından beri yakın arkadaş olduklarını anlatan Bayram, “Çocukluğumuz beraber geçti. Aynı semtte büyüdük. Sokakta top oynadık. Hatta ilk kez birlikte bir restoranda bulaşık yıkayarak çalıştık” diye konuştu.

Ömer Bayram ayrıca Galatasaray’ın son dönemdeki yükselişine dikkat çekerek, “Bana göre Galatasaray, Türkiye’nin Bayern Münih’i olma yolunda ilerliyor. İzlediğim maçlardan büyük keyif alıyorum” değerlendirmesinde bulundu.