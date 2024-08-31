Ömer Çelik: ''Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değildir''

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere mensup yurttaşlara hakaret edilmesinin fikir özgürlüğü olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve "Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir. Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL'E DİLRUBA ELEŞTİRİSİ

93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve gece yarısı tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında yer almasını da eleştiren Çelik, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" ifadesini kullandı.