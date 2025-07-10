Ömer Çelik: Büyük güçler gittiğinde herkesin hukukunun hamisi Türkiye olacak

PKK’nin silah bırakma süreci ve Suriye’de gerçekleşmesi beklenen SDG entegrasyonu hakkında açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Büyük güçler çok da uzak olmayan bir zamanda bölgeyi terk ettiği zaman herkesin hakkının, hukukunun hamisi Türkiye Cumhuriyeti olacaktır” dedi.

Çelik, dün akşam katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK’nin silah bırakma süreci hakkında konuşan Çelik, “Irak'ı temsil eden tüm unsurlar sürece destek veriyor” dedi.

Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye ordusuna entegre olma süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Çelik, “Oradaki silah bırakma süreci; Mart’taki anlaşmanın ivedilikle yerine gelmesi, SDG’nin, yani oranın PKK’sının elindeki bölgeyi Suriye’nin merkezi hükümetine devretmesi, arkasından da o silahlı gücün tasfiye edilmesi, bunların Suriye ordusunun parçası olması... Bu hem bölge için iyidir hem Suriye için iyidir hem Türkiye'nin milli güvenliği ve ekonomik çıkarları bakımından da iyidir” dedi.

Bunlar gerçekleştikten sonrası hakkında da konuşan Çelik, “Ha o zaman ne yapar? Mesela suça bulaşmamış olanlar siyasi parti olarak Suriye içerisinde siyasete girer. Siyasi parti kurar. Oy alır meclise girer. Hükümetin parçası olur. Her şey normal bir şekilde işlemeye başlar. Yani kimsenin dışlandığı bir yapı değil. Biz bunların hepsinin temsil edildiği bir yapı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerinin devamında ise bölgenin geleceği hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. “Şunun bilinmesi lazım; büyük güçler ilanihaye burada kalmayacaklar” diyen Çelik, Şöyle devam etti:

“Büyük güçler ilanihaye birilerini himaye etmeyecekler. Bu halklar beraber yaşayacaklar. Birinin toprağına, bir etnik grubun toprağına gidip de ben şöyle bir yapılanma kurdum diyerekten bir başka yabancı bir devletin gücüyle el koyarsanız o eninde sonunda bir reaksiyona dönüşecek. Biz böyle şeyler olmasın istiyoruz. Bu büyük güçler çok da uzak olmayan bir zamanda bölgeyi terk ettiği zaman herkesin hakkının, hukukunun hamisi Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Bunun ispatı da vardır. Bakın daha ortada bu olaylar yokken Cumhurbaşkanımız bunları ifade ediyordu o zamanki Esad'a. E şimdi daha yakın bir yönetim var bize. Tek bir Suriye, tek bir Suriye ordusu, tek bir Suriye vatanı açısından sonuna kadar destek verdiğimiz bir durum bu.”