Ömer Çelik'ten DEM Parti-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Tarih verdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin bu hafta içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir" dedi.

Çelik, ayrıca Suriye'deki yönetimin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara'nın 11 Nisan Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

AKP Sözcüsü, konuşmasında CHP Genel Başkanı'nı hedef aldı.

Özel'in Erdoğan'a yönelik "cunta başı" söylemene yanıt veren Çelik, AKP'nin hukuki yollara başvuracağını söyledi.

"ESAD'A KARŞI BİLE BU İFADELERİ KULLANMADI"

Çelik’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, negatif siyasetin pek çok kalemine imza atmıştır.

CHP'nin yürüttükleri kampanya vatandaşlarımızda karşılık bulmamıştır. Büyük bir siyaset hatası yaparak sayın Özgür Özel, hükumetimizi, Cumhurbaşkanımızı hiçbir şekilde yanımızdan geçmeyecek ifadelerle etiketlemeye çalıştı.

Çok partili hayata geçildiğinden beri CHP, cuntacılığın yanında taraf almıştır ya da sessiz kalmıştır. Özgür Özel'in kendi tarihiyle hesaplaşmadan bu konularda herhangi bir şekilde bir başkasına laf söyleyecek mecali de kapasitesi de yoktur.

Buradaki temel mesele, CHP'nin başkasında olan sıfatları başkasına yapıştırmasından ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı cunta başı gibi bir ifadenin kullanılmasının hukuki karşılığı partimiz tarafından verilecektir.

Özel, Suriye diktatörü Beşar Esad'a karşı bile bu ifadeleri kullanmadı.

"TÜRKİYE'NİN TALİMAT OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Bugün zaten Avrupa Birliği'nin içerisinde aşırı sağın yükselmesi, genişleme konusundaki tutarsızlıkları yüzündendir.

Herhangi bir yagrgı kararı, herhangi bir süreçle ilgili Türkiye'nin bir yerden talimat olması söz konusu olamaz. Dışarıdan yardım isteyen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıdır. 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz' diyen de kendisidir.

DEM PARTİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti. DEM Parti'den görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir."