Ömer Çelik'ten Dervişoğlu'nun Erdoğan'a ilişkin açıklamalarına yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkiye'de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor. Milletimize ait her türlü değeri 'Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan' çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti. Tam da bu nedenle Türkiye’de vesayetçi zihniyete karşı mücadele ve milli iradeyi savunmak Cumhurbaşkanımızla özdeşlemiştir. İYİ Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, 'Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan' nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir" ifadelerine yer verdi.