Ömer Çelik'ten 'Nevruz' açıklaması: Erdoğan'ın katılımıyla kutlama gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

"Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz" diyen Çelik, "Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Nevruz kadim bir anma olarak kutlanmış olacak. Buna herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.