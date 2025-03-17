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Ömer Çelik'ten 'Nevruz' açıklaması: Erdoğan'ın katılımıyla kutlama gerçekleştirilecek

AKP MKYK toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Nevruz kadim bir anma olarak kutlanmış olacak. Buna herkesi bekliyoruz" dedi.

Güncel
  • 17.03.2025 18:19
  • Giriş: 17.03.2025 18:19
  • Güncelleme: 17.03.2025 18:24
Kaynak: Haber Merkezi
Ömer Çelik'ten 'Nevruz' açıklaması: Erdoğan'ın katılımıyla kutlama gerçekleştirilecek
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

"Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz" diyen Çelik, "Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Nevruz kadim bir anma olarak kutlanmış olacak. Buna herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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