Ömer Çelik'ten Özel'e yanıt: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi’nde 5 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'nun iddialarına, " Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın. Düne kadar iyi dediğine ‘Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap’ dediği kişiye laf söylüyor. Bilgisi, belgesi olan her şeyi açıklayacak. Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış. Ne biliyorsa açıklasın. Bizim korkumuz yok. Bu parti korkusuzların partisi ama kendinden emin olmayanların, korkanların ve o korkuyla birlikte parti değiştirenlerin durumunu Aydın’da meydan tetkik etti zaten. Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin" sözleriyle cevap verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özel'in "Organize kötülük" ifadesine X üzerinden yaptığı şu açıklama ile yanıt verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir 'siyasi navigasyon' problemi yaşıyor. Özgür Özel AK Partimize 'organize kötülük örgütü' demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri AK Partimize söylemiş. Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Partimiz için kullanıyor.

Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı 'organize işler' CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen 'organize milli irade sabotajları'nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan 'organize demokrasi düşmanlığı' CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını 'organize bir kötülükle' gasp edenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. 'Organize kötülük'lerin nerede olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır."