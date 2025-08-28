Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Akın Gürlek tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üslubunun, meşru siyaset alanının dışına çıktığını savunrak "asla kabul edilemez" dedi.

Çelik, Özel'in dün akşam Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri hakkında paylaşım yaptı.

Paylaşımında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin meşru alan içinde varolduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."