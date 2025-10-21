Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in 'sizi yargılayacağız' sözlerine yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'sizi yargılayacağız' sözlerine tepki göstererek "Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın" dedi.

Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in bugünkü grup toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Özel'i 'Yassıada çetesi' kurmakla suçlayan Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

Özel, CHP'nin bugünkü grup toplantısında Erdoğan'a seslenerek "Bir kez daha söylüyorum. Erdoğan’a her meydandan söyledim aha buradan söylüyorum, bu kürsüden. Bu yüce Meclis çatısı altından. Hani 30 gün sonra birbirimizin yüzüne bakamıyorduk? Hani ailelerimizin gözünün içine bakamayacaktık. Hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık. İnsan içindeyiz, dostlarla birlikteyiz, milletimizle birlikteyiz, meydanlardayız, sokaklardayız, canlı yayındayız ya. Arkadaşlarımız masumdur. İftiracısınız. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla, ya özür dile çek git. Al o beceriksizi oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiraname çöp olmuştur, gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız. Yazıklar olsun iftiralarınıza. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun iftiralarının hepsine" demişti.