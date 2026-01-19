Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması: "SDG'nin alet olduğu darbe mekanizması işlevsiz kaldı"
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "SDG’nin aleti olduğu 'darbe mekanizması' işlevsiz kalmıştır" ifadelerini kullandı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) bağlı Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya dair açıklamalar yaptı.
Ömer Çelik, Suriye'deki gelişmelerin ardından SDG'nin Türkiye'de yürütülen süreci sabote ettiğini söylediği açıklamada, "SDG’nin “terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” ilkemizi hedef alan “darbe girişimi” durdurulmuştur. SDG’nin aleti olduğu “darbe mekanizması” işlevsiz kalmıştır" dedi.
Ömer Çelik, paylaşımında özetle şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Şara’nın yayınladığı kararnamede (Madde 1) "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir ve kültürel ve dilsel kimlikleri, çeşitli ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" maddesi, Suriyeli Kürt kardeşlerimize dönük Baas rejimi dönemindeki tüm ret ve inkar politikalarının bitirildiğinin açık ifadesidir.
Suriye Yönetimi devrimden sonra pek çok zorlukla karşı karşıya kaldı. Bunların başında terör örgütlerinin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri gelmektedir. DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin kesintisiz sürmesi açık bir gerçek ve gerekliliktir. Ayrıca SDG terör örgütünün faaliyetleri ve “talimatıyla hareket ettiği odakların siyasi hedefleri” hem Suriye hem Türkiye için tehdit teşkil etmektedir.
SDG’nin “devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu” gibi hareket etmeyi hedeflemesi, kötülük üretmek isteyen odaklar tarafından kendisine verilen bir görevdir. Ama bu Suriye gerçeklerine ve “tek Suriye ve tek ordu” ilkesine aykırıdır. Defalarca söylediğimiz gibi “devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu olmaz.” Bir ülkede “iki devlet ve iki ordunun” varlığı herkese kötülük getirecek bir iç savaştır. Terör örgütlerinin “paralel devletçik” ve “paralel ordu” gibi hareket etmesi ise kötülük üretmeye çalışan odakların aparatı olduklarının delilidir. Bundan Kürt, Arap ve Türkmen fayda elde etmez, kimin fayda elde edeceği de malumdur.
“Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” iç içe süreçlerdir; birbirinden ayrılamaz. SDG 10 Mart Mutabakatı’na uymayarak Suriye’deki Kürt kardeşlerimizi ve tüm Suriye’yi hedef alan kötülük projesinin aleti olmuştur. Böylece “terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefimize de sabotaj düzenlemiştir. SDG/PKK’nın “terörsüz bölge” hedefine suikast ve “terörsüz Türkiye” hedefini akamete uğratma girişimi, Suriye Yönetiminin terörle mücadele operasyonlarıyla engellenmiştir. SDG’nin “terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” ilkemizi hedef alan “darbe girişimi” durdurulmuştur. SDG’nin aleti olduğu “darbe mekanizması” işlevsiz kalmıştır.
Gelinen noktada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan “Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması” Suriye’nin birliği için önemli bir zemin olacaktır. Bu, Suriye’nin iç bütünleşmesine dönük net bir beyandır. Aynı zamanda “terörsüz bölge” yaklaşımımız için desteklediğimiz doğru bir adımdır. Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz için gerçek “kazanım,” 10 Mart Mutabakatı ile başlayan, hakları garanti alan kararname ile devam eden ve son olarak anlaşma ile çerçevelenen yol haritasıdır."
ANLAŞMANIN MADDELERİ NELER?
Şam yönetimi ile SDG arasında anlaşma imzalandı. Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri şöyle:
- Suriye hükümet güçleri ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasındaki tüm cephelerde ve temas noktalarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlanacaktır. Buna paralel olarak, yeniden konuşlanma için hazırlık adımı olarak SDG’ye bağlı tüm askeri oluşumlar Fırat'ın doğusuna çekilecektir.
- Deyrizor ve Rakka vilayetleri idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine teslim edilecektir. Bu durum tüm sivil kurum ve tesislerin devralınmasını kapsamaktadır. Mevcut çalışanların Suriye devletinin ilgili bakanlıklarına kadrolu olarak atanması için derhal kararnameler çıkarılacak; hükümet, her iki vilayetteki SDG çalışanlarına, savaşçılarına ve sivil idareye müdahale etmeyeceğine dair taahhütte bulunacaktır.
- Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumlar, Suriye devlet kurumları ve idari yapıları bünyesine entegre edilecektir.
- Bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğalgaz sahaları, kaynakların devlete dönüşünü sağlamak amacıyla Suriye hükümeti tarafından devralınacak ve güvenliği düzenli ordu ekiplerince sağlanacaktır.
- SDG’nin tüm askeri ve güvenlik unsurları, gerekli güvenlik taramalarından geçtikten sonra "bireysel" olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine dahil edilecektir. Bu kişilere hak ettikleri askeri rütbeler, mali ve lojistik haklar verilecek ve Kürt bölgelerinin mahremiyeti/özgünlüğü korunacaktır.
- DSG liderliği, devrilen rejimin (Esad rejimi) kalıntılarını saflarına katmamayı taahhüt eder ve Kuzeydoğu Suriye bölgelerinde bulunan eski rejim subaylarının listelerini teslim eder.
- Siyasi katılım ve yerel temsili garanti altına almak amacıyla, Haseke Valisi olarak görev yapacak bir adayın atanmasına ilişkin başkanlık kararnamesi çıkarılacaktır.
- ‘Ayn el-Arab/Kobani’ şehri ağır askeri görünümlerden arındırılacak, şehrin yerli halkından bir güvenlik gücü oluşturulacak ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir polis gücü muhafaza edilecektir.
- IŞİD tutukluları ve kamplarından sorumlu yönetim ile bu tesisleri koruyan güçler, hukuki ve güvenlik sorumluluğunun tamamen devlete geçmesi için Suriye hükümetiyle birleştirilecektir.
- Ulusal ortaklığı güvence altına almak için merkezi devlet yapısındaki üst düzey askeri, güvenlik ve sivil pozisyonlara getirilmek üzere DSG liderliği tarafından sunulan aday listesi kabul edilecektir.
- Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını, kimliksizlerin (mektumu'l-kayd) hukuki ve sivil sorunlarının çözümünü ve geçmiş on yıllardan biriken mülkiyet haklarının iadesini öngören 2026 tarihli 13 sayılı Başkanlık Kararnamesi memnuniyetle karşılanmaktadır.
- Egemenliği ve komşuluk istikrarını güvence altına almak amacıyla DSG, Suriyeli olmayan tüm PKK liderlerini ve unsurlarını Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarmayı taahhüt eder.
- Suriye devleti, bölgenin güvenliğini sağlamak için bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ile ortak koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak terörle (IŞİD) mücadeleye devam etmeyi taahhüt eder.
- Afrin ve Şeyh Maksut bölgesi halkının bölgelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için anlayış birliğine varılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.