Ömer Çelik'ten 'teğmenler' açıklaması: Hakaret kabul edilemez

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Çelik, "Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil" dedi.

"TEĞMENLERE HAKARET KABUL EDİLEMEZ"

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki resmi törenin bitişinin ardından yeni mezun yaklaşık 350 subayın bir araya gelerek yaptığı yemine de değinen Çelik, "Milletin kendi imkanlarıyla gözbebeği gibi baktığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceği için yetiştirilmiş bu teğmenlere hakaret kabul edilemez. Bunlar milletin evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'YE DİLRUBA TEPKİSİ

CHP'nin, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolle ağırlamasına tepki gösteren Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Herhangi bir virüs üretmeye çalışanlara karşı bu hassasiyetimizi en üst seviyede tutacağız. Atatürkçülük yapmaya çalışıyorum deyip milletin değerlerine saldıranlar Atatürk'e karşı saldırıyorlar aslında. İlk cumhurbaşkanımız ve devletimizin kurucusu Atatürk'ten Erdoğan'a kadar büyük mücadeleler verilmiştir. Atatürk'e ve Erdoğan'a karşı tavırlar mahkum edilmesi gereken tavırlardır. Nefret söylemi unsurudur ve iç cepheyi dağıtmaya dönük hareketlerdir. Yöneticiler arasında rekabet olabilir ama onlara oy veren vatandaşlara hakaret etme hakkı yoktur. Hangi siyasi parti tabanındaki vatandaşımız olursa olsun tüm saldırılara karşıyız. Bize oy versin vermesin vatandaşın iradesi saygıdeğerdir."

MALAZGİRT FOTOĞRAFI

Malazgirt kutlaması ve verilen fotoğraf hakkında da konuşan Çelik, şunları söyledi:

"Geçmişimizle bugünü kavga ettirmek isteyen, tarihteki sürekliliğimize bir yaralı bilinç getirmeye çalışanların 30 Ağustos ile Malazgirt'i birbirine zıt kutlamalar gibi konumlandırmaya çalıştıklarını gördük. Adlarımız farklı olabilir, isimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir."

İsrail'in Filistin'deki soykırımına ilişkin de konuşan Çelik, "Dünya Gazze'ye sessiz kaldıkça soykırıma destek vermektedir. Uluslararası mekanizmaları katılımcısı düşmeye başlarsa bu kararları alanlar, Netanyahu'nun katliamlarına destek verenler bunun sorumlusu olacak. İsrail burada durdurulmazsa herkes bunun sorumluluğunu paylaşmak zorunda kalır" dedi.