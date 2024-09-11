Ömer Çelik'ten "teğmenler" açıklaması: Özgür Özel'i hedef aldı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninin ardından kılıç çekip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek yemin eden teğmenlere ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in, Erdoğan'ın ifadelerine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Çelik, "Böyle bir yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır. Sorunlu siyaset anlayışıdır" dedi.

"'Cumhurbaşkanımıza dönük Harbiyeliler ile İmam hatiplileri karşı karşıya getiriyor' ifadeleri kınanması gereken yaklaşımdır" diyen Çelik, Özel'in ilkel bir yaklaşım sergilediğini iddia etti.

Çelik, özetle şunları söyledi:

"Özel'in Harbiye-İmam Hatip karşılaştırması temelsizdir. Bu milletin çocuklarına haksızlıktır. Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir. Özel, provokatif açıklama yapmıştır. Bütün bu kurumların yüksek standartlarda eğitim vermesi, disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede faaliyetlerini yürütürken hassasiyetler içinde olmaları kıymetli olacaktır. Bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ? CHP Lideri Özel, teğmenlerin geleneksel yeminlerindeki kılıç çatma ritüelini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "O kılıçtan Türkiye düşmanları, Atatürk düşmanları korkar" sözleriyle tepki göstermişti. Erdoğan'ın konuşmayı İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığına dikkat çeken Özel, "Erdoğan 8 gün sustu, 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. İmam hatiplilerin bir toplantısında bu konuşmayı yapmak 'ben bir kutuplaşma istiyorum' demek" ifadelerini kullanmıştı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmaya da değinen Çelik, "Buradan siyasi sonuç çıkarmak fevkalade yanlıştır" dedi.

Çelik, şöyle devam etti: "Milletimizin evladı olan milletimizin acısı olarak maalesef toprağa verdiğimiz Narin kızımızı büyük acıyla hatırlıyoruz Bugün de bir heyet genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız Narin'in mezarını ziyaret edip, taziyelerini bir kez daha ifade edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde takip edeceklerini ifade ettiler."