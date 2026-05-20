Ömer Çelik’ten Ben Gvir'e tepki: ‘Soykırım örgütü’ üyesi bir bakanın şiddetini lanetliyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bir bakanın Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddetine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, Küresel Sumud Filosu’nun “insanlık haysiyetini temsil ettiğini” belirterek saldırıyı kınadı.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel Sumud Filosu insanlık haysiyetini temsil etmektedir. Başında Netanyahu’nun olduğu ‘soykırım örgütü’ ise tüm insanlık değerlerine düşmandır.

‘Soykırım örgütü’ üyesi bir bakanın, Küresel Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir.

Küresel Sumud Filosu’nun tüm asil katılımcılarını selamlıyoruz. Küresel Sumud Filosu’nu desteklemek insanlığı desteklemektir.”