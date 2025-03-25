Ömer Eşki’den mağaza önünde 'boykot' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından boykot listesi açıkladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Özel’in paylaştığı boykot listesinde D&R firmasının önünde bir video çekti.

Eşki mağaza önünde yaptığı açıklamada, “Değerli Bornovalılar, sevgili İzmirliler merhaba, Bildiğiniz gibi Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı İslam aleminin en kutsal ayıdır. Ramazan ayının kutsal olmasının sebeplerinden bir tanesi şu an içinde bulunduğumuz 20. Gününden sonra Kuranı Kerim’in inmiş olmasıdır. Kuranı Kerim’in ilk ayeti Alak suresinin ilk ayeti olan ‘Ikra’ bismi rabbikellezî halak’ ayetinin inmesinden kaynaklanmaktadır. ‘Oku, Yaratan Rabbinin adıyla oku’ demiş yüce yaratıcı. Okumanın önemini vurgulamış. Okumak çok önemli. Kitap okumayı destekliyoruz. Herkesi kitap okumaya davet ediyoruz. Ama nereden kitap almayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Vicdan sahibi olmayanların dükkânlarından içeriye girmeyelim” dedi.