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Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor’da

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 14:14
  • Giriş: 01.08.2023 14:14
  • Güncelleme: 01.08.2023 14:14
Kaynak: İHA
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Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor’da

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Alman ekibi Stutgart’tan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verildi. 

Geride kalan sezonda Almanya 2. Lig temsilcilerinden Magdeburg’da kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki futbolcu, 4 resmi karşılaşmada forma giyerken gol yada asist üretemedi. 

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