Ömer Fethi Gürer: "Çiftçinin borcu 800 milyar lirayı aştı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin 2025 yılı itibarıyla bankalara 784 milyar lira kredi borcu olduğunu ve piyasaya olan borçlarıyla bu rakamın 800 milyar lirayı aştığını ifade etti.

Gürer, Tarım Kanunu'na göre çiftçilere milli gelirin yüzde biri kadar destek verilmesi gerektiğini, ancak bütçeden yalnızca 135 milyar lira ayrıldığını ifade etti. Çiftçilerin üretimde zorlandığını ve 2025 yılı için gerçekçi destekler verilmediği takdirde zor bir yıl beklediğini vurguladı.

CHP'li Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada çiftçilerin borç yüküne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"2025 yılında çiftçilerimiz bankalara 784 milyar lira kredi borcuyla girdi. Piyasaya olan borçlarıyla bu rakam 800 milyarın üzerinde. İki milyon üç yüz bin civarında ÇKS'ye kayıtlı çiftçimiz var. Borçlu olmayan çiftçimiz yok. 2025 yılı bütçesinden çiftçiler için yeterli destek ayrılmadı. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre milli gelirin yüzde birinin çiftçiye verilmesi gerekiyor. 2025 yılı için bu destek 615 milyar lira olmalıydı. Oysa çiftçiye ayrılan destek 135 milyar lirada kaldı. Böylece çiftçiye yeterli destek verilmiyor. Düşük alım fiyatı uygulandığında çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Onun için bu yıl mutlak surette kamu alım fiyatları enflasyonun altında kalmamalıdır.

"ZOR BİR YIL ÇİFTÇİYİ BEKLİYOR"