Ömer Günel: Adalet er ya da geç yerini bulacak; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak inancınızı yitirmeyin
Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçilmesinin ikinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda "Adalet er ya da geç yerini bulacak; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak inancınızı yitirmeyin" dedi.
Kaynak: ANKA
Günel, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam, bu kente yeniden hizmet etmek için seçilişimin üzerinden tam 2 yıl geçti. Tüm zorluklara, iftiralara ve kumpaslara rağmen beni asla yalnız bırakmayan Kuşadalı, Aydınlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacak; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak inancınızı yitirmeyin."