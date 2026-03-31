Ömer Günel: Adalet er ya da geç yerini bulacak; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak inancınızı yitirmeyin

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçilmesinin ikinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda "Adalet er ya da geç yerini bulacak; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak inancınızı yitirmeyin" dedi.

  • 31.03.2026 23:26
  • Giriş: 31.03.2026 23:26
  • Güncelleme: 31.03.2026 23:29
Kaynak: ANKA
Ömer Günel: Adalet er ya da geç yerini bulacak; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak inancınızı yitirmeyin
Fotoğraf: ANKA

CHP'nin tutuklu belediye başkanlarından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçilmesinin ikinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Günel, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam, bu kente yeniden hizmet etmek için seçilişimin üzerinden tam 2 yıl geçti. Tüm zorluklara, iftiralara ve kumpaslara rağmen beni asla yalnız bırakmayan Kuşadalı, Aydınlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacak; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak inancınızı yitirmeyin."

