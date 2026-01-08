Ömer Günel’den Çerçioğlu’na tepki

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası Belediyesi’ne ait hizmet alanına yönelik dün akşam gerçekleştirdiği müdahalenin ardından, söz konusu binanın önünde basın açıklaması düzenledi.

Günel, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tutumuna dikkat çekerek, “Bundan sonra tüm personelimize koruyucu kask ve gaz maskesi vereceğiz. Çünkü buraya hizmet için değil, kavga için geldiler. Kafa göz kırmaya gelen, provokasyon yapan bir kuruma karşı alınması gereken tedbir budur” dedi.

Söz konusu binaya Ağustos 2023’te taşındıklarını hatırlatan Günel, binanın kullanım sürecini şu sözlerle anlattı: “Bizim bu binaya gelmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Bizzat Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘Bina boş duracağına siz kullanın’ dedi. Teşekkür ederek geldik. Zorla girmedik, işgal etmedik.”

Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, söz konusu binayı Kuşadası Belediyesi’ne devrettiğini açıkça ifade ettiği video kaydını basın mensuplarına izletti. Videoda Çerçioğlu’nun, binanın Kuşadası Belediyesi’ne tahsis edildiğini net şekilde dile getirdiği görüldü.

Kuşadası Belediyesi’ne ait birçok alanın yıllardır Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıldığını vurgulayan Günel, şu örnekleri sıraladı:

1 Nisan 2014’ten bu yana Otogar alanının tamamı

2020’den bu yana Boyalık Mevkii İtfaiye Alanı

2020’den beri Davutlar Hizmet Binası

2020’den 2025’e kadar Güzelçamlı’daki bina

2019’dan 2024’e kadar Davutlardaki ASKİ şantiye binası (belediyeye ait arazi)

2019’dan 2020’ye kadar şu an kent meydanı yaptığımız alanda Kent Meydanı’nda ASKİ’nin kullandığı bina

Ada Kamping alanının ortaklığı

Eski düğün salonunun içindeki yeri Ege Et tesisi olarak kullandılar;

“Bunların tamamı Kuşadası halkının parasıyla alınmış yerler. Hizmet söz konusuysa Büyükşehir’e de diğer kurumlara da kullandırırız. Ben bu malları evimden getirmedim” dedi.

“HUKUKİ SÜREÇ BİTMEDEN TAHLİYE DAYATMASI VAR”

Binayla ilgili dava sürecinin halen devam ettiğini belirten Günel, Büyükşehir Belediyesi’nin buna rağmen Valiliğe yeniden tahliye yazısı gönderdiğini söyledi. Günel, “Dava bitmeden, hukuki süreç tamamlanmadan burayı boşaltmaya çalışmak açıkça hukuka aykırıdır” dedi.

Yurttaşın mağdur olmaması için çözüm ürettiklerini belirten Ömer Günel, hukuki süreç tamamlanana kadar hizmeti Yörük çadırında vermeye hazır olduklarını açıkladı: “Biz bina meraklısı değiliz. Gerekirse çadırda da hizmet veririz dedik ve Yörük çadırını kurmaya başladık. Ona bile engel oldular.”

Dün akşam yaşananları “işgal girişimi” olarak niteleyen Günel, “Altı yıldır Kuşadası’nda bu kadar Büyükşehir personelini bir arada görmedim. 200 metrekarelik çadırı yıkmak için daire başkanları, genel sekreter geldi. Hizmet için bir projeye bu kadar kişi gelmedi ama yıkmak için geldiler” dedi.

Tahliye sürecinin Ramazan ayına denk geldiğini vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşları başka bir alana yönlendirmeden yardım paketlerini aynı noktada ulaştırabilmek ve ihtiyaç sahiplerini yormamak amacıyla Yörük çadırını kurduklarını belirtti. Günel, “Vatandaşımızı ayrı bir yere göndermeden, Ramazan yardımlarımızı burada dağıtmak istedik. Bunun için Yörük çadırını kuruyorduk. Yıksınlar, biz yine kuracağız; kurmaya da başladık” diyen Günel, yaşanan gerilimin tamamen provokasyon sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tekstil Park’ta görevli iki personelin polislere yumruk attığını, olayların büyümemesi için kendi ricalarıyla vatandaşların alandan ayrıldığını söyledi. Ortada herhangi bir sorun yokken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri düzeyinde sürdürülen provokatif eylemler sonucunda hem vatandaşlara hem de Kuşadası Belediyesi personeline biber gazı sıkıldığını dile getirdi.

Olaylar sırasında polis ve jandarmanın da alana geldiğini ifade eden Günel, gerginliğin büyümemesi için geri adım attığını belirterek şunları söyledi: “Vatandaşla devletin hiçbir kurumunu karşı karşıya getirmek istemedim. Arkadaşlarıma, hukuki açıdan hiçbir engelin bulunmadığına emin olduğum çadır için kaldırın talimatı verdim. Ama kimse bizim hizmet vermemizi engelleyemez.”

“BÜYÜKŞEHİR’İN HİZMETİNDEN VAZGEÇTİK, ENGEL OLMASINLAR YETER”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden altyapı ve yatırım beklentilerinden artık vazgeçtiklerini söyleyen Günel, “Bu memleketten aldıkları payla yaptıkları yatırım arasında dağlar kadar fark var. Bari bizim hizmetimizi engellemesinler” dedi. Günel, Özlem Çerçioğlu’nun 2016 yılında yaptığı açıklamayı da hatırlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binasının yarısının Efeler Belediyesi’ne tahsisiyle ilgili yaptığı açıklamayı okuyarak “‘Gerekirse kent meydanında çadır kurar, hizmetime devam ederim’ diyen Özlem Çerçioğlu, dünün mağduru, bugünün mağrurudur. Tarih tekerrürden ibarettir” dedi.