Ömer Öcalan'dan Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye dair açıklama

DEM Parti Urfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 31 Ekim'de Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Ömer Öcalan görüşmede "yerel örgütlülüğün" ve "halkçı (taban) siyaseti"nin vurgulandığını ifade etti.

Ömer Öcalan'ın açıklaması şöyle:

"31 Ekim’de Sayın Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, yerel örgütlülüğün güçlendirilmesi ve demokratik mücadelenin yön verici halkçı (taban) siyaseti vurgulandı.

Sayın Öcalan’ın sağlığı ve morali iyiydi; halkımıza selamlarını gönderdi."