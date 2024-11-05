Ömer Öcalan, İmralı’daki görüşmeden yeni bilgiler paylaştı: Halfeti konuşulmuş

Abdullah Öcalan’la 23 Ekim’de görüşen yeğeni, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’la görüşmesinden yeni notlar açıkladı.

Ömer Öcalan, görüşmede Halfeti ilçesinden söz edildiğini aktardı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan Ömer Öcalan, dün (4 Kasım) DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyelerine kayyım atamalarına tepki için Halfeti’de yaptığı konuşmada, 23 Ekim’de Abdullah Öcalan’la görüşmesiyle ilgili yeni bilgiler verdi.

Ömer Öcalan, "Sayın Öcalan Halfeti’yi açtı bize. ‘Çünkü Halfeti’de Türkmen halkı yaşıyor, Kürtler yaşıyor. Paradigmamız için uygulanabilir bir ilçe olarak görülmektedir. İşte benim projem budur, Halfeti’de çalışmak lazım. Türkmenlerle, Kürtlerle kardeşçe nasıl bir arada yaşandığını tüm dünyaya, tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Ömer Öcalan, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

“Görüşmede Türk ve Kürt halklarının tarihsel ilişkilerine değindi. Sultan Sencer’den tutun Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan süreç ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Halfeti’den, Urfa’dan bahsedildi. Hatta Halfeti Belediyesi’nden bahsedildi. ‘Halfeti’de Türkmen halkı yaşıyor, Kürtler yaşıyor. Paradigmamız için uygulanabilir bir ilçe. İşte benim projem budur. Türkmenlerle, Kürtlerle kardeşçe nasıl bir arada yaşandığını tüm dünyaya, tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım.

“HALFETİ PARADİGMAMIZ İÇİN UYGULANABİLİR BİR İLÇE”

Görüşmede Türk ve Kürt halklarının tarihsel ilişkilerine değindi. Sultan Sencer’den tutun Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan süreç ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

Halfeti’den, Urfa’dan bahsedildi. Hatta Halfeti Belediyesi’nden bahsedildi.

Biz Öcalan’a ‘Halfeti Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Karayılan’ın Türkmen olduğunu, diğer Eş Başkanı Saniye Bayram’ın da bir Kürt kadını olduğunu ve şu an sizin bahsettiğiniz değerlendirmeler noktasında çalışmalar yürütüldüğünü’ belirttik.

İşte bu notlara sayın Öcalan Halfeti’yi açtı bize. ‘Çünkü Halfeti’de Türkmen halkı yaşıyor, Kürtler yaşıyor. Paradigmamız için uygulanabilir bir ilçe olarak görülmektedir. İşte benim projem budur, Halfeti’de çalışmak lazım. Türkmenlerle, Kürtlerle kardeşçe nasıl bir arada yaşandığını tüm dünyaya, tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım.

Gerçek olan da budur. Mehmet Karayılan’dan bahsettik, Türkmen olduğunu söyledik. Orada sayın Öcalan, şaşırdı. Türkmendir, Harranlıdır dedik. Sizin paradigmanız Halfeti’de eksiklikleri olmasına rağmen uygulanmaktadır.

Halfeti Türkiye gerçekliğidir. Bizim olduğumuz nokta Halfeti’nin gerçekliğinin olduğu noktadır. Biz bu noktada duruyoruz.

Sayın Öcalan’ın mesajı son derece açıktır. ‘Koşullar oluşursa çatışma ve şiddet zemininden siyasi ve hukuki zemine çekecek teorik ve pratik gücüm vardır. Bu gücüme güveniyorum’ dedi.”