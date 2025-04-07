Ömer Öcalan’dan Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmeye dair açıklama

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, Ramazan Bayramı vesilesiyle İmralı'da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri aile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni Özgür Politika’nın görüşmeye dair sorularını yanıtlayan Öcalan, “Bizim ziyaretimiz bir buçuk saat civarında sürdü” bilgisini verdi. “Bir aile ziyaretiydi” vurgusunu yapan Öcalan, “Her ne kadar aile ziyareti de olsa birçok şey konuşuldu” ifadelerini kullandı.

“MASA, İMRALI’DA AYAKTA”

Sürecin bulunduğu aşamaya dair Abdullah Öcalan’ın nasıl düşündüğüne dair aktarımlarda bulunan Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

“Çözüm üretme, barış inşa etme, ilişki geliştirme önemlidir. Ve biz bu masanın İmralı'da ayakta olduğunu görüyoruz. Yeri gelince tavrını koyan, yeri gelince son derece esnek olan sürecin hassasiyetinin devam etmesi için elinden geleni yapan bir pozisyonda olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Ortadoğu gerçekliğini analiz etti. Suriye’deki, Irak’taki, İran’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde yakından takip ediyor.”

“KUŞKULAR” SORUSUNA YANIT VERDİ

Abdullah Öcalan'ın halkın sürece ilişkin kuşkularına da yanıt verdiğini belirten Ömer Öcalan, şöyle konuştu:

“Kendisine aslında şunu da ilettik. Kürt halkının size inancı son derece nettir. Bu konuda problem yoktur ama bazı kuşkuları vardır. Bu kuşkular sizden kaynaklı değil. Bu kuşkular 2015 çözüm sürecindeki yaşanmışlıklar, 2009'daki yaşanmışlıklar, 93'teki yaşanmışlıklardan kaynaklı insanlarda devlete ve iktidara karşı kuşkular vardır. Buna dönük, 'Halk haklıdır, doğrudur, doğru düşünüyor, durum böyledir ama ben umudumu koruyorum. Bu sürecin yürümesi için elimden geleni yapacağım' dedi."