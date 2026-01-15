Ömer Orhun'un yeni kitabı "Parlak Karanlık" raflardaki yerini aldı

Ömer Orhun’un yeni kitabı Parlak Karanlık, modern iletişim teknolojilerinin tarihsel kökenlerinden yapay zekâ çağının ontolojik ve kültürel sonuçlarına uzanan çok katmanlı bir düşünsel sorgulama sunuyor.

Papirüs Yayınları etiketiyle Aralık 2025’te yayımlanan kitap, elektriğin, fotoğrafın, telgrafın ve yapay zekânın yalnızca teknik icatlar değil; insanın düşünme, görme ve kutsalı kavrama biçimini dönüştüren tarihsel kırılmalar olduğunu ileri sürüyor.

"YAPAY ZEKA ANSIZIN ORTAYA ÇIKMIŞ DEĞİL"

Parlak Karanlık, yapay zekâyı “ansızın ortaya çıkmış” bir teknoloji olarak değil; 19. yüzyılda elektrikle başlayan, iletişimi mekândan ve bedenden koparan uzun bir tarihsel sürecin sonucu olarak ele alıyor. Fotoğraf ve telgrafla başlayan bu kırılma, günümüzde makine öğrenmesi ve otonom algoritmalar aracılığıyla insanlığın tüm iletişim belleğinin “girilemez bölgeleri” olan yapay sistemlere devredilmesiyle yeni bir evreye ulaşıyor.

"TEKNOLOJİ HAYRANLIĞININ ARDINDAKİ HUZURSUZLUKLAR"

Kitap, “yapaylık” kavramının günümüzde nasıl kutsandığını; sanal gerçeklik, doğal yapay, yaşayan ölü gibi yan yana gelmesi güç kavramların artık gündelik dilin parçası hâline gelişini sorguluyor. Orhun’a göre, teknoloji artık insanlığın kıyısında akan bir nehir değil; insanlığı bütünüyle taşıyan, kara bırakmayan bir akış hâline gelmiş durumda.

Parlak Karanlık, teknolojiye duyulan görünür hayranlığın arkasındaki gizli huzursuzlukları, sorgulanmayan kabulleri ve yapay zekânın karanlık belleğinde biriken iletişim zincirlerini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Kitap, okuru yalnızca okumaya değil; diyaloga, karşılıklı düşünmeye ve teknolojik ilerlemenin politik, kültürel ve ontolojik sonuçları üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.