Ömer Sarıgül’e boşanma davası açıldı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’e, eşi Revna Sarıgül boşanma davası açtı.

2008’de boşanan Aylin Kotil ile Mustafa Sarıgül’ün oğlu olan Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül, 6 yıl önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahla evlenmiş ve evlilikleri süresince 2 çocuk sahibi olmuştu.

Dünya gazetesinden Hayati Arıgan’ın haberine göre çocukları göz önünde bulundurarak anlaşmalı boşanmak isteyen Sarıgül çiftinin avukatları 3 hafta boyunca boşanma protokolü üzerinde çalıştı.

Ömer Sarıgül'ün avukatı, tazminat ve nafaka miktarlarını içeren teklifi geçen hafta Revna Sarıgül'ün avukatına bildirdi. İddiaya göre teklifi düşük bulan Revna Sarıgül, anlaşmalı boşanmaktan vazgeçerek, avukatı Didem Konaş Büyükpınar aracılığıyla Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi'ne başvurarak çekişmeli boşanma davası açtı.

UZAKLAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNDU

Ardından Ömer Sarıgül hakkında kendisi ve çocukları için uzaklaştırma talebinde bulundu. Mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararı Ömer Sarıgül'ün itirazı üzerine kaldırıldı.

İddiaya göre Revna Sarıgül kendisi için aylık 1,5 milyon TL, iki çocuğu için 1 milyon 650 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 150 bin TL aylık nafaka talep etti.

Boşanma tazminatı olarak da 750 milyon TL maddi, 750 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1,5 milyar TL tazminat ödemesini istedi.

Ömer Sarıgül'ün, avukatı Sibel Engin aracılığıyla karşı boşanma davası açma hazırlığında olduğu öğrenildi.