Ömer Üründül’ün acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi olarak da görev yapan, iş insanı ve futbol yorumcusu Ömer Üründül’ün eşi Emine Gezin Üründül hayatını kaybetti.

Haberi Ömer Üründül, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Üründül paylaşımında, “Hayat arkadaşım çok kıymetli eşim Gezin Üründül’ü kaybettik. Cenazemiz yarın 06.03.2026’de öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerine yer verdi.

Gezin Üründül’ün cenazesi bugün öğle vaktinde Teşvikiye Camisi’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi spor dünyasının tanınmış isimleri katıldı.