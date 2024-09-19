Ömer Vargı’nın yaşam hikayesini anlatan kitap raflarda

Yapımcı ve yönetmen Ömer Vargı’nın yaşadıklarını, tanıklıklarını anlatan “Bu Filmde Ben de Vardım” adlı otobiyografisi Humanist Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kitapta Ömer Vargı, tanıklıklarıyla Türkiye’de reklam filmciliği ve Türk sineması tarihinin 1970’lerden 2000’li yıllara uzanan bölümünü anlatıyor.

Vargı’nın Ankara’da geçen çocuklukla başlayan hikayesi, ilk Yeşilçam deneyimi olan Yılmaz Güney’in Endişe filminden, Türkiye’de reklam filmciliğinin ilk günlerine, ardından Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinin yapımcılığına uzanıyor.

Kitap, reklam dünyasındaki önemli adımların, gelişmelerin yanı sıra, “Her Şey Çok Güzel Olacak’’, “Kabadayı’’, “İnşaat’’, “Anadolu Kartalları’’, “Amerikalı’’, “Eşkıya’’, “Gönül Yarası’’ gibi Türk sinemasına damgasını vuran filmlerin ardındaki yaratıcı süreci gözler önüne seriyor.