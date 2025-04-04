Ömer ve Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, Espressolab’in sahibini ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un annesi Çiğdem Simavi, boykot edilen Espressolab’e giderek şirkete destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan Espressolab’in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, Çiğdem Simavi ile kahve içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocadağ paylaşımına, "Bugün Espressolab’de değerli büyüğüm sayın Çiğdem Simavi hanımefendiyi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" notunu düştü.

Esat Kocadağ, fotoğrafı yorumlara kapatarak paylaştı.

ŞİRKET 'NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK' DEMİŞTİ

24 Mart akşamı CHP'nin Saraçhane'de duyurduğu boykot listesinde ismine yer verilen Esat Kocadağ’ın kurduğu ve Kocadağ Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Espressolab, ertesi gün (25 Mart) açıklama yaparak "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" demişti.

"Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır" denilen açıklamada "Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

ESPRESSOLAB'İN PLANINI AKP SUYA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Ancak Espressolab’in bu tarafsız görünme çabasına, AKP teşkilatları ve iktidara yakın TÜGVA gibi derneklerin destek kampanyasıyla gölge düşürdü.

AKP’liler kahve zincirine destek için Espressolab şubelerine giderek kahve almış ve destek videosu çekmişti. Kişilerin elinde, boykot listesinde yer alan bir diğer şirket olan D&R’ın poşetlerinin bulunması dikkat çekmişti.