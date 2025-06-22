Ömer, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpmasıyla öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk Kurt (14), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçe merkezindeki kavşakta meydana geldi. Mustafa Konuk'un kullandığı 07 BFD 715 plakalı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Kurt'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer Faruk Kurt, yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

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