Ömercan Şamlı’nın anısı için

Düzgün KARABULUT

‘Mercan Ev’ Balıkesir’in ilçesi Ayvalık’taki Zekibey Mahallesi’ndeki Mercanev, 2024’te yaşamını yitiren fotoğraf sanatçısı ve belgeselci Ömercan ‘Mercan’ Şamlı’nın anısını yaşatmak ve üretimlerini geleceğe taşımak amacıyla ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle 17 Eylül’de açılıyor.

Mercan’ın analog çekimlerinin de yer aldığı fotoğraflardan oluşan serginin yer aldığı mekânda yıl boyunca film gösterimleri, atölyeler ve buluşmalar düzenlenecek; herkese açık kütüphane, anı odası ve kafe yer alacak.

Kolektif sanat alanı olması planlanan mekânda program danışmanlığını sanat tarihçisi ve küratör Nazlı Pektaş üstleniyor. Mercan Ev’in koordinasyonunu Özgül Altuntaş Süsem ve Turgay Süsem yürütüyor. Serginin küratörleri Ece Balcıoğlu ve Doris Hason Olgun. Mercan Ev’in kütüphanesi, sinema, video ve fotoğraf üzerine çalışan herkesin kullanımına açık. Koleksiyonu büyütmek amacıyla da kitap bağışları kabul ediliyor.