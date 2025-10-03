Ömerler Yeraltı Ocağına da göz diktiler: Ekmek kapımızı size yedirmeyiz

Bilge Su YILDIRIM

Kamuya ait kömür madeni sahaları ardı ardına özelleştirilmeye devam ediliyor. Son olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (TKİ) Kütahya Tavşanlı’da bulunan Garp Linyitleri İşletmesi’ne ait Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı’nın özelleştirme programına alındı. Madende çalışan işçilerin örgütlü bulunduğu Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş), dün işletme önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Ömerler Ocağı’nın, TKİ’nin yüzde 48’inin kendi ortaklığı bulunduğu KİAŞ’a devredilmek suretiyle özelleştirme sürecine alındığını belirterek “Burası ülkenin madencilik alanında okul niteliğine sahip bir işletme, küçülmesini değil büyümesini talep ediyoruz. Bu işletmeyi parçalatmayacağız, sattırmayacağız” dedi.

BİR AVUÇ ZENGİNE PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYECEĞİZ

İşletmede çalışan maden işçisi Muharrem Sönmez, BirGün’e konuştu. “Geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız için bu işletmeye sahip çıkacağız” diyen Sönmez, şu ifadeleri kullandı: “Biz bu linyit kömürü madeninde yıllardır çalışıyoruz. 1940’lardan beri faaliyet sürdüren köklü bir kurum burası. Böyle tarihi bir kurumda özelleştirmenin Ö’süne dahi müsaade etmeyeceğiz. Sendikamızla birlikte örgütlü bir biçimde mücadele edecek ve bu süreci durdurmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız Kömür bu ülkeyi kalkındıracak madenlerden biri. Biz bu serveti üç beş zengine peşkeş çektirtmeyiz.”

Özelleştirmenin maden işçilerinin özlük haklarında da ciddi kayıplara yol açtığın ı belirten Sönmez, şöyle konuştu: “Özelleşince ne olacak? Güvence yok. Tüm ekmek kapımız patronun iki dudağı arasında. Tüm haklarımız sıfırlanacak. Biz ekmek için, iş için bu yoldan dönmeyeceğiz.”

KAMU İHALE KANUNU BAYPAS EDİYORLAR

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, gazetemize değerlendirmelerde bulundu. 30 yıldır uygulanan özelleştirme politikalarına ilk günden bu yana karşı çıktıklarını hatırlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı: “TKİ’ye ait verimli kömür sahaları her seferinde ‘Buralar devletin sırtında kambur, işletilmiyor’ bahanesine sığınarak özelleştirmelere açılıyor. Oysa bu tamamen asılsız; bilimin, tekniğin, işletmenin kurallarına uygun olarak işletilen her kurum devlete gelir sağlar. Üstelik devletin sahip olduğu ocaklar rezerv bakımından oldukça verimli alanlar. Dolayısıyla şayet bu işletmelerin kâr etmediklerini öne sürüyorlarsa bu tamamıyla liyakatsiz yönetilmesinin bir sonucudur.”

Özelleştirme politikaları ile hedeflenenin hem bir rant alanı devşirmek hem de ülkedeki özel sektörü güçlendirmek olduğunu belirten Yüksel, Kütahya’daki ocağın devletin elinde kalan son maden rezervlerinden olduğunu söyledi. Aynı zamanda özelleştirmenin TKİ iştiraki olan KİAŞ’a devredilerek yapılacak olmasının kuşku yarattığını belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı: “KİAŞ her ne kadar TKİ’nin iştiraki konumunda olsa da ‘anonim şirket’ statüsünde olduğu için Kamu İhale Kanunu kapsamına girmiyor, dolayısıyla devir de ihalesiz yapılıyor. Ancak biz KİAŞ’A devredilen önceki madenlerin bugün KİAŞ tarafından değil çeşitli özel kurum ve kişilerce işletildiğinde çokça kez şahit olduk. Bu, açıkça kanunu baypas etmek anlamına geliyor. Bu noktada gerek TKİ gerekse KİAŞ şu iki soruyu cevaplamak zorundadır: Bir, maden hangi koşullarda KİAŞ’A veriliyor? İki, KİAŞ kendisi mi işletecek yoksa önceki örneklerde olduğu gibi belirli kişilere ihalesiz işletme imkânı mı sunacak? İhalesiz gerçekleştirilen her devir açıkça kamu zararı anlamına geliyor.

ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELE ŞART

Şu çok açık, ihalesiz devretmelerle kamu bugün adeta özel sektörün kömür finansmanını sağlıyor. Özelleştirme hem kamu zararı anladığı gibi hem de madencilere işsizlik, iş kazası ve iş cinayetleri olarak dönüyor. Özelleştirilen Kangal Termik Santrali’nde yangın çıktı, yine özelleştirilen Soma Termik Santrali bugün borç yüzünden çalışamaz halde. Tablo buyken topyekûn bir şekilde devletteki verimli maden sahalarının özelleştirilmesinin karşısında durmak şart.”

Ayhan Yüksel

Maden Mühendisleri Odası Başkanı

SATMAYA DOYAMADILAR

Kasım 2024’te TKİ’nin en büyük maden sahalarından Ankara Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmeleri, işçilerin günlerce süren mücadelesine rağmen değerinden 8 kat aza, adeta zararına satılarak özelleştirilmişti. 164 milyar TL’lik santral, 20 milyar TL’ye satılmıştı. Son bir yıl içinde TKİ’ye ait maden ocaklarında gerçekleştirilen özelleştirmeler de ne Çayırhan ne de Tavşanlı’yla sınırlı değil. TKİ’ye ait tamamı veya bir kısmı özelleştirilen çeşitli ocakların kömür rezerv hacimleri şöyle:

• Manisa Soma’da 351 milyon ton

• Edirne’de neredeyse 21 milyon ton

• Çorum Dodurga’da 7 milyon ton

• Çanakkale Çan’da 5,6 milyon ton