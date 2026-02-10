Ömerli Barajı'na karışan kırmızı su endişe yarattı: "Acil müdahale gerekiyor"

İstanbul Pendik'te Ömerli Barajı'na akan derenin kırmızı renkli ve köpüklü olması çevrede yaşayanları endişelendirdi.

Suyun, baraj çevresinde bulunan hayvan kesim tesisleri nedeniyle kırmızı renkte aktığı iddia edilirken, doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, "Ürkütücü ve korkutucu bir manzara. Ne olduğunu bilmediğim kırmızı suyun dereye karıştığını ve 200 metre ilerideki baraja aktığını gördüm. Gördüğünüz köpükler de kanlı olduğunu tahmin ettiğimiz suyun köpükleri. İstanbul'da 16 milyon insanın içtiği suyu karşılayan Ömerli Barajı'na akan bir su. Rahatsız edici bir durum" dedi.

HAYVAN KESİM NOKTALARINDAN MI GELİYOR?

İstanbul'da bir haftadır etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı artarken, kentin önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'na karışan kırmızı renkli su görenleri tedirgin etti.

Fotoğraf: DHA

Baraja dökülen derenin yaklaşık 200 metre gerisinde suya karışan kırmızı renkli suyun, çevrede bulunan çiftlikler ve hayvan kesim noktalarından geldiği öne sürüldü. Köpüklenmenin de görüldüğü suyu fark edenlerin durumu yetkililere bildirdiği, ancak tesislere yapılan uyarılara rağmen suyun akmaya devam ettiği öğrenildi.

Doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, şunları söyledi:

"Hafta sonları fırsat buldukça doğa gezisine çıkıyorum. Tesadüfen gezinti yaptığım sırada bu manzarayla karşılaştım. Ürkütücü ve korkutucu bir manzara. Ne olduğunu bilmediğim kırmızı suyun dereye karıştığını ve 200 metre ilerideki baraja aktığını gördüm. Yetkililere durumu bildirdim. Çevredekiler uyarılmış ancak hala pis su akmaya devam ediyor. Gördüğünüz köpükler de kanlı olduğunu tahmin ettiğimiz suyun köpükleri. İstanbul'da 16 milyon insanın içtiği suyu karşılayan Ömerli Barajı'na akan bir su. Rahatsız edici bir durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililere ilettim. Onlar da uyarıda bulunmuş ancak pis su akmaya devam ediyor. Acil bir müdahale gerekiyor."